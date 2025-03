JUHTKIRI Saksamaa mobiliseerub kiiresti

Saksamaal sündis laupäeval nii-öelda suur koalitsioon, kui Friedrich Merzi juhitud kristlikud demokraadid (CDU/CSU) ja sotsiaaldemokraadid (SPD) teatasid, et jõudsid esialgsele kokkuleppele valitsuse moodustamises.

Nüüd järgnevad üksikasjalikumad koalitsioonikõnelused ja lootuste järgi peaks Saksamaa uue valitsuse saama aprilli keskel. Sellega peaks läbi saama poliitiline patiseis, mis tekkis pärast Olaf Scholzi valitsuse lagunemist novembris. Saksamaa kohta saavutati kokkulepe väga kiiresti – valimistest on möödas vaid kaks nädalat, uue valitsuseni jõutaks pooleteise kuuga. Scholzi valitsuse moodustamiseks kulus 2021. aastal neli kuud.

Mõlemad pooled kinnitasid, et said esialgsesse kokkuleppesse kirja oma põhinõudmised. SPD jaoks olid need 15-eurone miinimumtunnipalk ja stabiilsed pensionid. CDU/CSU jaoks on lepingus karmid abinõud ebaseadusliku rände vastu, mis peaks võtma valimistel teise koha saanud, Ukraina toetamisele vastu oleva AfD argumente vähemaks.

Koalitsioonil on plaanis luua ka 500 miljardi euro suurune erifond, et Saksamaa lagunevat taristut korrastada.

Kokkulepe näitab, et Euroopa suurim riik suudab maailmas toimuvale reageerida. Meie maailmajao tuleviku seisukohalt on see väga oluline.

Meie jaoks ilmselt kõige olulisem on aga tulevase koalitsiooni kokkulepe, et Saksa riigikaitsekulutusi suurendatakse hüppeliselt ja seda tehakse laenurahaga. Seejuures poleks riigikaitsekulutustel ülempiiri, sest need ei käiks Saksa põhiseadusse kirjutatud võlapiduri alla, mis piirab valitsuse laenamist 0,35 protsendini SKTst.

See, et Saksamaa kaks traditsioonilist kantsleriparteid, mis veel hiljuti, enne AfD teisele kohale kerkimist, olid ka riigi kaks populaarseimat, jõudsid kokkuleppele võlapidurist loobumises, on muutus, mis alles hiljuti – enne Trumpi uut ametiaega ja viimaste nädalate sündmusi maailmapoliitikas – tundus kujuteldamatu. Kokkulepe näitab, et Euroopa suurim riik suudab maailmas toimuvale reageerida. Meie maailmajao tuleviku seisukohalt on see väga oluline.

Pühapäeval tähistas Eesti märtsipommitamise aastapäeva. Viimastel aastatel oleme pidanud kurbusega nägema, kuidas sellised asjad toimuvad praegugi meie lähiriigis Ukrainas . See tuletab meile meelde, milleks me peame valmis olema.

Saksamaa kiire valitsuslepe annab lootust, et Euroopa suudab leida endas otsustavust, mis aitab sellised õudused tulevikus ära hoida.