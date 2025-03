ALEKSANDER LAANE Jutud Hiina söest on enamasti poolik tõde

Hiina plaanis 2024. aastal käiku anda 80 GW jagu söeelektrijaamu. Reaalsus on aga see, et võrku ühendati kõigest 30 GW jaamu. Samal aastal lisandus päikese- ja tuuleenergia võimsusi 356 GW ehk enam kui 11 korda rohkem kui söejaamu. See näitaja oli peaaegu võrdne USA samal aastal lisandunud taastuvenergia võimsustega ja on ligikaudu 4,5 korda suurem kui ELis. Hiina seis 2024. aastal oli selline, et päikese- ja tuuleelektrijaamu oli üles pandud kokku 1400 GW jagu (vastavalt 890 GW ja 520 GW), aga söeelektrijaamu oli 1200 GW.