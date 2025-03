RAINER SAKS Poola kaalub tuumarelva hankimist

Kuna Vene armee endale selles asjus piiranguid ei sea, on selline kavatsus täiesti arusaadav. Poolal on ka piisav gravitatsioon selleks, et taolisel otsusel võiks olla mitmeid järgijaid. Vähemasti nende Euroopa riikide hulgas, kellel on vahetu piir Venemaaga. Peaminister lisas, et Poola julgeolek oleks paremini tagatud, kui neil oleks olemas tuumarelv. Tuumarelva vajaduse üle on tekkinud arutelud mitme lääneriigi peavoolumeedias, kuigi poliitikud selliseid eesmärke veel (avalikult) ei sea.

USA administratsioonil tuleb arvestada, et juhul, kui nad lahjendavad NATO kollektiivkaitse toimimist ja ei suuda ohjeldada Venemaa agressiivset poliitikat, võib tuumarelv laiemalt levima hakata. See omakorda vähendab USA võimalusi piirata tuumarelva levikut Iraanis ja Põhja-Koreas. Põhja-Korea näitas eile esimest korda avalikult tuumaallveelaeva, mida nad ehitavad. Põhja-Korea on vähemalt seni jätkanud avalikult väljakutsete esitamist USA-le ning ei ole positiivselt reageerinud USA presidendi üleskutsele mingit kokkulepet arutada. Põhja-Korea on kirjutanud alla Venemaaga lepingud, mille põhjal on nad veendunud, et neile on nüüd tagatud Venemaa tuumarelva strateegiline heidutus.