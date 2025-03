NOORSOOTÖÖTAJAD Kas peaksime olema professionaalsed improviseerijad või amatöörlikud klimberdajad?

Klimberdamine võib sündida kirest ja tuhinast, vahel isegi edukalt, kuid see on juhuslik ja ettearvamatu. Improvisatsioon seevastu tugineb teadmistele ja oskustele. Hea improvisatsiooni jaoks peab spetsialist tundma pilli, valitsema tehnikat ja teadma, millistest elementidest meloodia luua. See on teadliku harjutamise ja teadvustatud kogemuste vili. Ja kuigi klimberdamine iseenesest ei ole patt, siis kas töös noortega saame seda tegelikult lubada või peaksime püüdlema noorsootöös improvisatsioonilise meisterlikkuse poole?