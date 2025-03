ANDRES BIRNBAUM Eesti riigi IT vajab reformimist: vähem raiskamist, rohkem tõhusust

Vabariigi aastapäevakõnes märkis president Karis, et peame majanduse muutma nutikamaks ja väärindama Eesti niigi nappi tööjõuressurssi võimalikult targalt. Ühe olulise panuse meie heaolu kasvu saab anda just IT-sektor, mis on loonud Eesti digiriigi edulood, kuid vajab praegu suunamuutust.