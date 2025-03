MARGUS PEDASTE Tehisaru kui tuumapomm. 5 sammu, kuidas TI-hüpet teha

Eelmisel nädalal tuli president Alar Karis välja uue programmi ideega – TI-hüpe ehk tehisintellekti hüpe. See peaks äratama ellu magama jäänud tehnoloogiatiigri, mis lõi 20–30 aastat tagasi Eestile teiste riikidega võrreldes tugeva positsiooni. Nagu tiigrihüppe üks algatajatest, president Toomas Hendrik Ilves on öelnud, sai loodud struktuur võrguühenduste, arvutite ja reeglitega, et inimestel oleks vabadus selle raames toimetada.