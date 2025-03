MAGNUS PIIRITS Kui oluline on teadlikkus pensionieaks investeerimisel?

Statistika näitab, et teadlikumad ja kõrgema sissetulekuga inimesed panustavad oma pensionisse rohkem. Eesti pensionisüsteemis toimusid hiljuti märkimisväärsed muutused – 74 000 inimest otsustas suurendada oma II samba sissemakseid nelja või kuue protsendini. See tähendab, et iga kuues II sambaga liitunu teeb nüüd oma tuleviku kindlustamiseks rohkem kui varem. Enamik neist eelistab maksimaalselt võimalikku kuue protsendi suurust sissemakset.