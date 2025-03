Kes viimasel ajal on sõitnud Tallinnast lõuna suunas, näiteks mööda Viljandi maanteed, see on kindlasti märganud tee ääres kolossaalseid maastikutöid – liigutatakse mägesid, langetatakse metsi, rajatakse suuri avaraid sihte, siin-seal tõusevad mitmesugused hiiglaslikud muldkehad. Mille nimel see kõik? Muidugi selleks, et rajada olemasoleva raudtee kõrvale uus, senise raudteetaristuga absoluutselt ühildamatu trass, mille valmis saades tekib meil kaks paralleelset raudteed Tallinnast Kiisale, Kehtnasse, Raplasse ning edasi Pärnusse!