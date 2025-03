Vene armee kasutas rünnakus ka kaheksa tiibraketti Kh-59, millest õhukaitse tabas vaid ühe. Teateid tabamuste kohta on mitmest kohast Ukrainas ning peamised sihtmärgid olid energeetikaga seotud ettevõtted. Siiski võib vähemalt esialgu hinnata, et Venemaa üritas rünnata piirkondi, kus juba varasemalt on teada, et Ukraina õhukaitse on nõrgem. Nagu näiteks Ukraina idaosas.