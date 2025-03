Õiguskantsler Ülle Madise on Eesti Advokatuuri üldkogul kõnet pidades nimetanud seda nn netikohtu menetluseks.

Netikohtunikud veebimeedia kommentaariumites või sotsiaalmeedias võtavad endale õiguse arvata, hinnata ja isegi inimesi tühistada. Seejuures ei ole haruldane, kui netikohtunike ette tuuakse informatsiooni, mis on kogutud salajaste jälitamistoimingute tulemusena ning mis inimeste privaatsusõiguste austamist silmas pidades kohtusaalist kaugemale jõudma ei peaks. Kujunenud olukorda ei saa pidada meie põhiseaduslikke väärtusi austavaks.

Kõrvalisi isikuid puudutav info ei tohiks jõuda netikohtunikeni

Ühelt poolt on mõistetav, et prokuratuuri jaoks on oluline süüteo avastamiseks ning tõkestamiseks ka võimalus isikut salaja pealt kuulata või koguda muul moel varjatult tõendeid. Küll aga on selleks sätestatud ranged reeglid. Kriminaalmenetluse seadustikust leiame terve peatüki pealkirjaga «Jälitamistoimingud».

Jälitustoiming on seejuures lubatud juhul, kui andmete kogumine muude toimingutega ei ole võimalik, ei ole õigel ajal võimalik või on oluliselt raskendatud või kui see võib kahjustada kriminaalmenetluse huve. Jälitustoiminguga ei või ohustada isiku elu ja tervist, põhjendamatult ohustada vara ja keskkonda, ega põhjendamatult riivata muid isikuõigusi. Sellisteks muudeks isikuõigusteks on vaieldamatult ka isikuandmete kaitse ja privaatsusõigused.