Maailmavaatelised erisused sotsidega ei saa Reformierakonnale tulla muidugi üllatusena. Sotsidega on oldud koos erinevates koalitsioonides varemgi. Kuid praegused sotsid ei ole enam need Mõõdukad, kes eelmisel sajandil.

Enamasti on Reformierakonnale sobinud koalitsioonid väiksemate partneritega, kes on võimul olemise nimel olnud nõus Reformierakonna olulisemate valimislubaduste täitmisega. Sellel korral paistab sotsiaademokraatidega olukord valitsuses teistsugune ning viimaks näib, et poliitikaski kehtib Newtoni kolmas seadus, mis ütleb, et kaks keha mõjutavad üksteist sama suurte vastassuunaliste jõududega. Praegusel juhul lisame reeglile erandjuhtumi, et teatud tingimustel võib ka suurem poliitkeha tiirelda ümber väiksema.