ENN KERNER Hale õigustus säästlikkusest – automaks eirab täielikult ühte kütuseliiki

Kuna taastuva elektrienergia osakaal transpordis moodustab koguenergia tarbimisest vähem kui kaks protsenti, siis on kiirem ja mõistlikum kestlikkuse eesmärk edendada mootorsõidukimaksu kaudu sünteetiliste kütuste (HVO) kasutuselevõttu ning tõsta keskkonnateadlikkust ühiskonnas. Praegusest seadusest on see kütuseliik, aga täiesti välja jäänud, kirjutab Enn Kerner, Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige.