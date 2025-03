ALVAR SOESOO Gröönimaa ajalooline hetk võib määrata, kes saab käpa peale kullasoonele

2025. aasta alguses toimunud pressikonverentsil kinnitas iseseisvust pooldav peaminister Múte Bourup Egede, et «töö Gröönimaa iseseisva riigi raamistiku loomise nimel on juba alanud» ning vihjas võimalusele, et iseseisvusreferendum võiks toimuda 2025. aasta aprillis, koos valimistega. Ajendatuna maailmapoliitika hetkeseisudest, toodigi valimised ettepoole.