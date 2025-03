Maarja Kruusmaa Kas tehisaru areng toob kaasa robotite imevõimed?

Erinevalt arvutist robot mitte ainult ei töötle informatsiooni, vaid saab muuta ka füüsilist maailma: koristab tuba või viib kaupa kohale, keerab tootmisliinil kruve või liigub ringi ja kogub luureandmeid. Robotil on andurid (näiteks kaamerad), millega ta ümbritsevast maailmast andmeid kogub, ja täiturid, millega ta saab ümbritsevat maailma muuta. Erinevalt internetiühendusega sülearvutist, kus arvutusvõimsus on peaaegu piiramatu, on roboti pardaarvutil vähe jõudlust ning otsuste tegemiseks vähe aega: pakirobot peab suutma sõidu pealt mööduda kiiresti ja ettearvamatult liikuvast koerajalutajast.