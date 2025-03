RAINER SAKS Ongi käes! Venemaa haaras võimalusest ja tegi seda

Tiibrakette tulistasid välja Arktikast (Olenja baasist) õhku tõusnud strateegilised pommitajad Tu-95. Lisaks fikseeriti tiibrakettide Kaliber stardid Musta mere laevastiku alustelt. Õhku tõusis ka hävitaja Mig-31, mis tähendab, et Vene väejuhatus läheb välja maksimumi peale ning rünnakus kasutatakse ka Kinžall rakette. Esialgse info kohaselt on rünnaku sihtmärgiks elektrienergia ja maagaasi taristu. Täpsem ülevaade ilmub tavapäraselt tänase päeva jooksul.

Lisaks toimus rutiinne rünnak Iraani droonidega, mille peamiseks sihtmärgiks oli Odessa piirkond. Venemaa jaoks on väga oluline, et kasvõi lühiajaliselt suudetakse peatada vilja väljavedu Odessa sadamast enne läbirääkimiste algust. See annaks venemaale juurde ühe täiendava positsiooni läbirääkimisteks.