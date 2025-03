AJALUGU Lunastaja ja prohvetid Ameerikas

Uue lunastaja saabumisest räägitakse alailma, aga nüüd tuli normaalsus taastada. Küsimus oli vaid ajas ja kohas, kus ja kunas ta ilmub. Ta on olemas, tema sisseõnnistamisele Ameerikas kutsuti ka mõned Eestist pärit kummardajad ja hea sõnumi levitajad.

Esimesed imed on samuti sündimas. Lähis-Idas on Palestiinast saamas paradiis, metsikud slaavlased rahustatakse maha ning koletu rohepööre lõpetatakse. Seda kõike pole lihtsalt enam vaja. Vana valge mehe ja tema talupoja (farmeri) tarkuse väärikas koht tuleb taastada, see tuleb uuesti esikohale seada.