Lauri Läänemets: mulle tundub, et viimastel päevadel on kired üle keenud

Oleme viimase paari nädalaga selgeks saanud, et Euroopa panus oma julgeolekusse peab kasvama. See eeldab Eestilt eelarvelisi ja riigikaitselisi otsuseid, ühtlasi aga ka majanduslikke.

USA kaitsetollid juba pidurdavad maailma majanduskasvu ja võimalikud tollitariifid Euroopa Liidule pidurdaks Rahandusministeeriumi hinnangul veelgi Eesti majanduskasvu. Kuidas välisinvesteeringud muutunud globaalsetes julgeoleku sõnumites mõjutatud saavad, seda me veel ka ei tea.

Need on kindlasti adekvaatsed mured, mida sotsiaaldemokraadid Reformierakonnaga jagavad. Mõjud Eesti majandusele ja julgeolekule pole ilmselgelt enam need, mis olid pool aastat tagasi koalitsioonilepingut tehes. Sotsiaaldemokraadid on kindlasti valmis vajalikke muudatusi ellu viima.

Keerulistel aegadel on aga oluline, et riigi juhtimine oleks stabiilne ja kindel. Valitsuse töövõime peab olema kindlustatud ka siis, kui mõni koalitsiooni osapool peaks läbi tegema pereheitmise. Selles valitsuses pakuvad seda kindlust pigem sotsid.

Mulle tundub, et viimastel päevadel on kired üle keenud ja kindlasti on mõistlik järgmisel nädalal neid küsimusi rahulikult arutada. Regulatsioonid pole ilmselgelt määrava tähtsusega, siin saame alati kokkuleppele ning tagantjärele on ka selgunud, et uudis oli vale - bürokraatiat hoopis vähendatakse.