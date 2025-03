Tegelikult ei ole see muudatus hea, sest naised peaksid jõudma tippjuhtide sekka eeskätt pädevuse poolest, mitte seetõttu, et nad on naised. Kas Eestis on põhjust eeldada, et naised ei jõua meie ühiskonnas juhtivatele kohtadele põhjusel, et nad on naised? Väheusutav: meil on olnud naispresident, naispeaminister, meie õiguskantsler on naine ning praegugi on valitsuses mitmeid naisministreid. Meil on ka mitmeid naistippjuhte ettevõtluses, Eesti Maaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia rektoriteks on samuti naised.