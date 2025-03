Juhtimise puudumist tunnistavad, sarnaselt Kallase valitsuse lõpuajaga, ka täna ilma häbenemata valitsuse liikmed (nagu tõdeti tänasel valitsuse pressikonverentsil, et otsuseid ei tule).

Poliitika kehva kvaliteeti tunnetavad vahetult nii Eesti inimesed kui ettevõtted, kahjuks on jäetud piisava suutlikkusega ellu viimata rida olulisi otsuseid julgeolekuvallas. Segaduse tipuks on peaminister Michali organiseeritud kaos energeetikavaldkonnas, mida ühiskond nõutusega on jälginud.