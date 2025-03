Marek Strandberg Meistriklass – vastutuse tuuldeloopimise ime

Eesti vajavat, nagu olete kuulnud, ohtralt taastuvenergiat, sest siis saavat toota suures hulgas metanooli ja muid imekütuseid, et meie lennukid – tõsi, nende lennukid seal kuskil – ikka rohelisemalt lennata saaksid. Poliitilise otsuse jaoks, et Eestis soovitakse kasvatada tuulegeneraatoreist toodetud elektrienergia osakaalu, ei pea otseselt välja mõtlema mingeid tarbijad, kelle vajadusi rahuldades hakatakse tuuleparke rajama. Ometi on Eestis valitud just see suund, et püütakse näidata, kui palju töökohti ja elektritarbimist tekitaks üks või teine ettevõte, kui see Eestisse tehtaks.