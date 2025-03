Valimistest on möödas vaid 10 päeva, mistõttu on eriti muljet avaldav, et kokkulepe on nii sisuline kui strateegiline. Saksamaa on otsustanud panustada kiiresti oma riigikaitsesse «whatever it takes» (tulevase kantsleri Friedrich Merzi sõnad). Selleks ollakse valmis muutma isegi põhiseaduses olevaid «võlapiduri» reegleid. Samuti on mõistetud vajadust anda kiiresti tugev tõuge Saksamaa majanduse äratamiseks. 500 miljardi euro suurune investeering infrastruktuuri on just selline tõuge. Saksa majanduse taaskäivitamine on oluline kogu Euroopa, sealhulgas Eesti majandusele.