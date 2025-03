ERIK RÜÜTEL Kas Trump tegi Zelenskõi kulul šõud radikaalsele talupojale?

Psühholoogina olen oma töös kogenud mitmesuguseid konflikte, olgu need paarisuhetes, töökeskkonnas või rahvusvahelises julgeolekus. Olen vaadanud Tallinna Vangla direktori asetäitjana otsa kõige julmematele mõrvaritele, juhtinud euroopastumise protsesse Türgi vanglasüsteemi treeningkeskustes, pidanud emotsionaalseid vaidlusi Euroopa sisejulgeoleku kolleegidega HEAT situatsioonis, surunud enne Talibani režiimi kätt Kabuli päikese all Afganistani politseikindralitega. Kuid kõikjal on kehtinud kirjutamata reegel: austus peab säilima ka siis, kui erimeelsused on suured.