GARRI RAAGMAA Arengulõksud kasvatavad paremäärmuslaste populaarsust

Üldine mure oli Euroopa konkurentsivõime ja ülereguleerimise pärast. Paljudel oli hambus taasterahastu (Recovery and Resilience Facility – RRF), üle Euroopa 724 miljardi, Eestis 953 miljoni euro laialimäärimine, mille kohta paistis kehtivat vana idamaine ütlus, et tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati. Seda rakendati liigselt ülevalt alla ja hägusalt, eesmärkide saavutamise asemel on fookuses kulutamine, mis siiski just riikide bürokraatia tõttu venib ja ei jõua kuidagi lõppkasusaajateni.