Mihkel Kunnus Külm sõda lõppes eile Ukrainas

Geopoliitika analüütik George Friedman võtab sellest äratundmisest võrsunud nihke maailmatajus kokku kujundiga «Külm sõda lõppes äsja ja Ukrainas». Umbes aastatel 2023–2024. Mida see tähendab? See tähendab seda, et neil aastatel paljastus tõsiasi, et sõjalises mõttes on Venemaa pelgalt kohaliku tähtsusega mängija. Venemaa konventsionaalne ründevõimsus pole kohe mitte kuidagi USAga samas liigas. Teisisõnu, kui eurooplased hoiatavad USAd, et kui Venemaal lastakse Ukrainas võita, siis viib see arenguteni, mis ohustavad ka USA enese julgeolekut, siis USA seda lihtsalt ei usu. Sest Venemaa on nii jõuetu, et ei suuda isegi Ukrainast üle sõita – see on fakt.