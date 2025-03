TÕNU LEHTSAAR Reeturid ja mis neist maha jääb

Reetmine on sama vana kui inimkond. Ajaloost on teada Caesarile omistatav väljend «Ka sina, Brutus», kui ta nägi oma mõrvajate seas lähedast usaldusisikut. Eesti keeles on kasutusel väljend «Juuda suudlus», mis tähistab seda, kui jünger Juudas annab Jeesuse vahistajate kätte. Enne oli ta öelnud, et kellele ma suud annan, see ongi tema. Tema võtke kinni, kirjutab religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar.