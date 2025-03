USA erinevad ametnikud jätkavad lahmivaid avaldusi Ukraina suunal. USA meedias ilmunud teated USA sõjalise abi ja luureandemete edastamise peatamise kohta on otsuste ulatuse osas vastuolulised. Venemaa mõjutustegevuse organiseerijate jaoks on tekkinud ideaalne keskkond segaduste võimendamiseks. Võib eeldada, et Venemaa üritab meedias näidata, kuidas USA tegevus toetab Vene armeel rünnakute läbi viimist Ukrainas. On tajutav, et Venemaa infooperatsioonide eesmärk on maksimaalselt kompromiteerida USA presidenti ja administratsiooni, mis on Venemaa juhtkonna jaoks vajalik pikemas perspektiivis USA globaalse mõju vähendamiseks.