JUHTKIRI Juhitamatu valitsus

Aga miks on meil tunne, et midagi ikkagi ei muutu ning et me peame uutest jamadest kirjutama juba peagi taas? Tuletame meelde eelarvekärpeid. Neist on räägitud aastaid. Midagi on ka kärbitud, aga vähe ning tagatipuks on öelnud riigikontrolör Janar Holm, et meie riigieelarve kulud on hoopis kasvanud 155 miljoni euro võrra. Kus ja mis täpselt, saab öelda järgmisel aastal, kuna riigieelarve ülesehituse tõttu pole seda võimalik varem tuvastada.