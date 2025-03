Jüri Kuuskemaa Kuremäe klooster vagaduses ja tülides

Millalgi 16. sajandil olevat Kuremäel põlise tamme all end kohalikele talupoegadele lahkesti ilmutanud Jumalaema. Temast jäänud maha ikoon, millel on kujutatud Jumalaema Suikumine, väidetavalt Kuremäe kloostri peamine imettegev reliikvia. Ajapikku on see saanud kullatud hõbekatte kalliskivide ja pärlitega.