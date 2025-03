KRISTJAN JÄRVAN Kes loob ühiskonnas lisaväärtust?

See põhjustas omal ajal väga emotsionaalseid reaktsioone. Artiklite pealkirjade «Ma teile sünnitan» taha peitusid tõdemused, et jah, kedagi ei sunnita sünnitama, aga kui riik hakkab oma poliitikas sündimuse tõstmist väärtustama, siis sinna siiski on sund sisse kirjutatud. Kuna tänaseks on Eesti mitu aastat järjest sajandi madalaima sündide arvu rekordi üle teinud, siis on paslik uuendada kalkulaatorit, mis näitab, kui palju üks elanik riigile tulu toob. Soovitan võtta kalkulaatori aadressil www.riigitulu.com lahti ning koos minuga mõelda, kuidas õiged väärtushinnangud aitaksid Eesti riigil jääda püsima.