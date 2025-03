NEEME VÄLI Kuidas jääda ellu kivipallurite maailmas?

President Trump ei luba kellelgi muuta onu Sami onu Ullikeseks (President Trump will not allow anyone to turn Uncle Sam into Uncle Sucker). Need Pete Hegsethi NATO kaitseministrite kohtumise järgsel pressikonverentsil slängis lausutud sõnad kuulutasid kivipalluri-diplomaatia ajastu algust, kirjutab aastatel 2012-2016 NATO rahvusvahelise sõjalise staabi peadirektori asetäitja olnud Neeme Väli (Isamaa).