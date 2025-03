JÜRI TOOMEPUU Ukraina ja Euroopa võivad võita ka ilma Trumpita

Trump on teatanud, et relvaembargo tühistamine sõltub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi soovist rahu saavutada. Pole aga selge, mida täpselt Zelenskõi peab tegema, et Trumpile tõestada, et ukrainlased ja nende president tahavad rahu. Rahu, mis pole ainult paus, mis lubab Putini viletsal sõjaväel ja majandusel valmistuda uueks rünnakuks. Üha enam tundub, et Trumpi tingimused sisaldavad pigem vajadust, et temaga suhtlejad demonstreerivad oma alandlikkust. Trump vihjab, et kui Zelenskõi ei oska olla küllalt alandlik, peaksid ukrainlased valima omale uue presidendi.