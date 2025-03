RAINER SAKS Sõjas on käes otsustav hetk

On arusaadav, et kõige suurem prioriteet hetkel on Vene väejuhatuse jaoks tõrjuda Ukraina väed välja Venemaa Kurski oblasti aladelt. See on kõige olulisem muutus Venemaa juhtkonna jaoks, mis peaks olema saavutatud enne läbirääkimiste algust. Kuid ka mujal, kogu rindejoone ulatuses, peaks Venemaa juhtkond praegu demonstreerima, et suudab territooriume kiiresti juurde vallutada. Olukorras, kus USA sõjaline abi on peatatud, oleks ootuspärane, et viiakse kiiresti läbi suuremad raketirünnakud, kuna Ukraina peab kasutama seni USAlt saadud õhutõrje rakette säästlikult. Kui Venemaa lähema paari nädala kuni kuu jooksul ei alusta rinnetel suuremat pealetungi, võiks see tähendada võitlusvõimeliste reservide puudumist.​