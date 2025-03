JUHTKIRI Peame täitma ameeriklaste koha

Näeme, et Trump on otsustanud survestada Ukrainat ebaõiglasele rahule ning et teod on jõulised ja väga kiired. Paraku ei too see kaasa rahu, vaid suure tõenäosusega tapatalgute jätkumise Ukrainas ja sõja laienemise Euroopas. Kuidas me praegust USA administratsiooni selle otsusega mäletama jääme, näitab juba ajalugu ning kardetavasti üsna lähemal ajal.