Eelmise reede Valge Maja nii-öelda vestlus presidentide vahel (kui ühepoolset mõnitamist saab vestluseks pidada) läheb kindlasti tulevikus psühholoogia õppekavas kiusamise peatüki kohustusliku kirjanduse nimistusse. Sealt edasi on see aga jätkunud. Maksusõda igal rindel, julgeoleku lubaduste murdmine, teiste riikide juhtide väljavahetamise nõudmine jne. Need on vaid esimesed peatükid me järgmise nelja-aastases perioodis, maailma vaates. Ilmselt ta lõpetab sellega, et suurest maailmamajandusest ja liidrist saab lõpuks kõrvaletõugatu. Las saab, nende enda valik, seega olgu õnnelikud.