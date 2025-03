URMAS REINSALU Paradoks – statistilist majanduskasvu vedasid maksutõusud

Eile tuli lisaks statistilisele majanduskasvule ka teade, et inflatsioon on paraku samuti kasvul: veebruarikuu esialgsed arvud näitavad viis protsenti. Lisaks maksutõusudele on suuremaks mõjutajaks ilmselt elektri hinnašokk, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu.