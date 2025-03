IVAN MAKAROV Presidendi kantselei läbikukkumine

Eesti rahvast siinpool teleekraani huvitavad ka EV aastapäeva presidendi vastuvõtule kutsumise kriteeriumid. Kohale tulnuile küsimusi ei ole, nad saavad ju alati vastata Lible poolt Kiire korruptiivsele lõunale juhatatud juhuslike möödujate kombel: «Meid kutsuti!» Nii et kui süüdistada, siis ikka Liblet elik presidendi kantseleid.

Tänavust presidendi vastuvõttu varjutanud skandaal, kui eestlaste sakraalsele peole tuli teatud riigi teatud sorti teenindaja ja kätles riigipeaga, naeruvääristab Eesti riiklust. Kui ma olin kutsutud president Toomas Hendrik Ilvese EV aastapäeva vastuvõtule Vanemuises, siis deklareerisin, et tulen koos pojaga. Kantseleist hoiatati, et ma ei saa seda otsust viimasel hetkel muuta. Nii et siis suhtuti asjasse tõsiselt.