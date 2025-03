Halb mekk oli Londoni kohtumisel man, sest Balti riike sinna ei kutsutud. Säärased kohtumised on meile üliolulised ja võõrustajad ehk britid ilmselt ei adunud Balti riikide ajaloolist kogemust, mis ütleb, et suurriigid võivad üle nende peade kokku leppida. Kuuldavasti on Briti peaminister Keir Starmer selle pärast ka vabandanud ning edaspidi tahaks loota, et Baltimaad on säärastel kohtumistel esindatud. Pealegi on Baltimaade kogemus Ukrainast ja Venemaast seni Euroopale sobinud.

Lisaks lahingutegevusele Ukrainas tuleb Venemaale avaldada ka muud moodi survet. Selleks aga peab olema Euroopa võimalikult ühtne, kuid Ungari ja Slovakkia Vene-sõbralikud seisukohad ei lase sel ikkagi juhtuda. Veel valitseb segadus võimalike rahuvalvevägede osas Ukrainas – ei ole teada, mis riigid need sinna saadavad ja kui palju neid vägesid peaks olema. Muidugi võib alati öelda, et see on kõik mõttetu spekuleerimine enne rahu, kuid Euroopa peakski näitama, et on valmis Ukraina rahu selgelt toetama. Aeg on asuda deklaratsioonidelt tegudele.