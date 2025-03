SILVER TAMBUR Nüüd on ajalooline võimalus luua Euroopa Föderatsioon

Inglise kirjanik George Orwell kirjutas 1947. aastal essees «Euroopa ühtsuse suunas», et «on aktiivseid pahatahtlikke jõude, mis tegutsevad Euroopa ühtsuse vastu». Esimesena nimetas ta Venemaad, kuid huvitaval kombel nägi ta teise suure takistusena Ameerika Ühendriike – hoolimata sellest, et USA oli vaid paar aastat varem aidanud Lääne-Euroopal võita Natsi-Saksamaad. «On alati oht, et Ameerika Ühendriigid lõhestavad iga Euroopa koalitsiooni,» hoiatas Orwell.

Euroopa Liit loodi rahu tagamiseks, kuid majanduslikust ja poliitilisest koostööst enam ei piisa. Me vajame ühtset kaitsepoliitikat, ühist juhtimist ja integreeritud relvajõude. USA on kaheksal aastakümnel taganud Euroopa julgeoleku, kuid Trumpi retoorika ja NATOs kahtlemine viitavad võimalusele, et see aeg võib olla möödas. Euroopa ei saa jääda lootma, et NATO artikkel 5 rakendub, kui USA president seda ei tunnusta või näeb liitlasi üksnes «sponsoritena». Kui me ei valitse ise oma saatust, teeb seda meie eest keegi teine.