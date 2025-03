TÕNIS KONS Balti riigid peavad oma traumast üle saama, rooli on haaranud «pahad poisid»

Briti peaminister Keir Starmer kutsus Londonisse 18 Euroopa liidrit. Kutse said kõik Skandinaavia riigid ning lisaks Venemaa piirilähedastest riikidest Poola, Tšehhi ja Rumeenia. Kutset ei saanud mitte ükski Balti riik. Asenduseks pakuti meie riigijuhtidele videokohtumist.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Isamaa eurosaadik Riho Terras on öelnud, et Eesti peab nõudma enda laua taha kutsumist. Jalgu trampides võib järgmisel korral laua taha saada, ent kui me ei suuda Balti riikide narratiivi arusaadavalt sõnastada ega kuuldavaks teha, siis juba ülejärgmisel korral tõmmatakse meie riigid taas esimestena nimekirjast maha.