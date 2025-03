JAANUS RAHUMÄGI USA juhid surusid president Zelenskõi nurka nagu Vene pätid 90ndatel

See tuletab mulle elavalt meelde, et olen varemgi sarnases olukorras olnud. See oli üheksakümnendate alguses, kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti sai taas iseseisvaks. Eesti oli siis väga nõrk, meil ei olnud raha, meil ei olnud seadusi, meil ei olnud toimivat politseid, piirivalvet, maksusüsteemi; meil ei olnud praktiliselt midagi, mis meid kaitseks.