KEIT KASEMETS Loomulikult ei saa Zelenskõi nõustuda agressori väljakaubeldud «rahuga»

Suur erinevus 2014. aasta Minski läbirääkimistega on, et Euroopa saab sellest suurepäraselt aru. Siis tormati kiiresti läbirääkimistele ja hiljem jätkus «business as usual». Nüüd tugevdatakse sanktsioone, antakse Ukrainale kiiresti sõjalist abi ja öeldakse selgelt välja, et rahuläbirääkimised saab pidada vaid Ukraina tingimustel ja siis, kui rahu on tagatud lääne sõjalise jõuga õhus ja merel, tulevikus maal. Need ei ole ainult sõnad, konkreetsed toetusotsused on teinud juba Ühendkuningriik, Taani, kohe Norra, loomulikult ka Eesti.