MARIKA LAURIK Emigreeruks Lätti, aga on üks takistus

Soomes said statistikaameti andmetel 2023. aastal 12 224 välismaalast soome kodanikeks, enim uusi kodanikke tuli venelaste ja iraaklaste hulgast. Ligi neljakümnel tuhandel elanikul on Soome ja Vene topelt kodakondsus. Soome kodanikel Ivanil ja Sergeil, Şaddāmil ja Aḩmadil on Soomes valimisõigus ja kui Sergei Eestisse kolib, siis on tal Euroopa Liidu kodanikuna ka Eestis valimisõigus, tõeline kosmopoliit. Soomet vist ei valiks?

Järgmisena võiks kaaluda Leedut. Leedus on demokraatiaga palju paremad lood kui Eestis. Leedus on presidendi otsevalimised, kodanikel on õigus esitada presidendi kandidaat kahekümne tuhande allkirjaga. Kandidaat peab olema leedu päritolu ja elama Leedus. Leedu põhiseaduse järgi on perekond ühiskonna ja riigi alus, riik kaitseb emadust, isadust ja lapsepõlve. Leedu Vabariigil on omandi ainuõigus maapõuele, veekogudele, metsadele, riikliku tähtsusega teedele, ajaloolistele, arheoloogilistele ja kultuuriobjektidele. Leedu Vabariigil on eksklusiivsed õigused riigi kohal olevale õhuruumile ja Läänemere majandusvööndile.