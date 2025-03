RAINER SAKS Nägime, et Euroopast ei saa liidrit Ukraina sõja lõpetamises

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on lubanud Ukraina osalusel koostada vaherahu saavutamise kava ning lubavad selle edastada USAle. Olukorras, kus USA administratsioonil pigem puudub taoline kava, võib sellest isegi abi olla ja mõned Euroopa riigid võivad pika peale muutuda protsessi osaks. USA kindlasti ei soovi praegu kaotada oma rolli selles mängus ja uksi kellegi ees kinni ei lööda. USA presidendi julgeolekunõunik Mike Waltz avaldas, et Venemaa peab leppima Euroopa rahuvalvevägedega ja Ukraina peab loovutama mõned territooriumid, et Euroopa saaks Ukrainale vajalikud julgeolekugarantiid anda. Tegemist ei ole kõige nutikama avaldusega, kuna olukorras, kus vaherahu ei kehti, motiveerib see Venemaad jätkama laialdaste rünnakutega rindel ja maksimaalselt kaua sõjaga jätkama.