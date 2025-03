JÜRI KOTŠINEV Kes on Gruusia president?

Gruusia (Sakharthvelo) pulbitseb poliitilises keerises. Pealinn Thbilisi on selle poliitilise keemise keskpunktis. Linn ise on väga vana. Tema mainimine kindlusena on teada IV sajandist ja pealinnaks sai Thbilisi kuningas Vahtang I ajal V sajandil, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.