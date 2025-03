HEIDO VITSUR Eesti vajab kiiresti AI abi

See juhtub loomulikult ainult siis, kui oleme seda tehes järjekindlad ja nutikad. Komplektne suhtumise AI-ga seotusse võib meile edu korral anda isegi lootuse oma arengus Euroopas eesminejate hulka jõuda. On ju kogu IT selline valdkond, kus meil on konkureerimiseks tunduvalt parem positsioon kui näiteks Industri 4.0-s.