KADRI PAAS Südametunnistus on treenitav – Ameerika Ühendriikide näide

Ukrainas toimunud sõjakuritegude valguses on paslik meenutada, et tänavu kevadel möödub kolm kümnendit Kremli algatatud Tšetšeenia sõjas toimunud massimõrvast, mille käekiri oli sarnane nendele, mis on sooritatud nüüdses sõjas. Samal ajal pidas USA genotsiidi Venemaa siseasjaks ega teinud sest erinevalt eurooplastest suurt numbrit, kirjutab ajakirjanik Kadri Paas.