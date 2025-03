Mõeldes Eesti asukohale, on hetkel täiesti teisejärgulised arutlused, mille poolest on Trump parem Bidenist või et tema võitlus illegaalse immigratsiooni või kultuurisõdalaste vastu on hea asi. Donald Trump on põhimõtteliselt nõustunud, et piiride jõuga muutmine on maailmas mõeldav (ka Ukraina peab tema sõnul tegema järeleandmisi) ning et agressorit tuleks lepitada (Zelenskõi vihkavat liialt Putinit, et temaga läbi rääkida).