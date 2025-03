AIRI VÄRNIK Zelenskõi kaotas kriitilises olukorras närvid

Psühhiaatri mätta otsast Zelenskõi häält, kehakeelt ja kõneluse sisu jälgides arvan, et Zelenskõi läks kokkuleppele alla kirjutama, kuid oli otsustanud, et eelnevalt vähemalt püüab hetke ära kasutada, et võimalikult palju saada: julgeolekugarantii Ukrainale ning kasutada ka võimalust ennast ja oma maa olukorda maailmale näidata, kuid kaotas kriitilises olukorras närvid..