EERIK-NIILES KROSS Trumpi-Vance'i vihapurske tegelik põhjus

Võimalik, et USA valdavalt Ukraina-sõbraliku avalikkuse reaktsioon surub Trump-Vance'i tiimi uuesti rajale. Võimalik, et ilmselt ette planeeritud ja põhiselt Vance'i poolt läbi viidud Zelenskõi avalik mõnitamine oli vajalik, et pakkuda Trumpile ettekäänet nn rahuprotsessist väljuda süüdistades ebaedus Zelenskõid. Vaevalt on ta Putinilt seni saanud mingeidki vihjeid kompromissivalmidusest. Usun, et Trumpi-Vance'i vihapurske tegelik põhjus on nimelt seal. Kaualubatud «diili» ei paista kuskilt kui see pole Ukraina täielik kapitulatsioon. Seda Zelenskõi ei neile ei Putinile ei saa ega kavatse anda.