Me nägime seda kõik ja me ei saa seda enam mitte näha. Tal ei ole riideid. Ta on täiesti paljas. Ja mitte ainult tema, ka tema õukond, kirjutab Postimehe arvamustoimetaja Ago Raudsepp pärast Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi reedest kohtumist Valges Majas.